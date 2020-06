Diskussion um Gartenschau-Kosten

Urbach

Die Gartenschau war für das ganze Remstal und Urbach ein großer Erfolg“, leitete Bürgermeisterin Martina Fehrlen ein Thema ein, das in den vergangenen Jahren oft auf der Tagesordnung des Urbacher Gemeinderats stand. Nun legte die Verwaltung dem Gremium die finale Abschlussrechnung der Großveranstaltung im vergangenen Jahr vor. Fazit: Das Gesamtbudget der Remstal Gartenschau in Urbach von rund 1,6 Millionen wurde um 60 281 Euro, also um 3,8 Prozent überschritten.

„Ich denke, mit 3,8 Prozent sind wir absolut im Rahmen“, sagte Fehrlen. Es sei aber ganz klar, dass der Turm an der Birke als Teilprojekt