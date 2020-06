Jugendarbeit auf Parkbänken

Jugendarbeit Die Jugendräume in Gmünd haben wieder geöffnet. Das im Corona-Lockdown eingerichtete „Sorgentelefon“ bleibt im Angebot.

Schwäbisch Gmünd

Bastelkisten, Online-Angebote und ein Sorgentelefon: Die Jugendarbeiter in Gmünd waren auch in den letzten Monaten aktiv. Inzwischen sind alle Räume wieder offen – manche allerdings jetzt mit zu wenig Platz angesichts der Abstandsregeln.

„Im Jugendhaus ist normalerweise Trubel. Aber es war einfach still, das war richtig traurig“, sagt Barbara Herzer, die in Gmünd die Jugendarbeit leitet. Doch Herzer und ihre Mitarbeiter waren trotz der Corona-Beschränkungen stets an der Arbeit. Die neun hauptamtlichen Mitarbeiter, drei FSJler und eine Anerkennungspraktikantin hatten sogar mehr zu tun. „Die Kinder