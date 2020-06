Es dampft wieder im Schwäbischen Wald

Welzheim. Mit Dampf startet die Schwäbische Waldbahn die Saison 2020 an diesem Sonntag, 14. Juni. Die Corona-Pause ist vorbei, der Zwangsaufschub des Starts in die Jubiläumssaison findet ein Ende. Als allgemeiner Anbieter von Freizeitaktivitäten dürfen die Museumszüge ab sofort wieder vom Remstal in den Schwäbischen Wald, von Schorndorf über Rudersberg nach Welzheim zuckeln.

Das Jubiläumsjahr haben sich die Verantwortlichen auch anders vorgestellt, umso wichtiger sei es im Zuge der Lockerungen auch für die Region, jetzt wieder in den Fahrbetrieb zurückzukehren. In Zeiten, in denen die Menschen nach Ablenkung und „Normalität“