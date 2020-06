Mit Maß und Mitte von Fall zu Fall entscheiden

Das Schlimme an den Diskussionen über die Corona-Lockerungen ist, dass sie zu oft ohne Maß und in Extremen geführt werden: auf der einen Seite Obrigkeitshörigkeit, auf der anderen ausufernder Egoismus. Dazwischen ist ein Grat. In diesem Fall nicht, wie im geflügelten Wort, ein schmaler. Sondern ein breiter. Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold hat dazu mit seinen Kollegen in Tübingen und Schorndorf eine Diskussion angestoßen. Der breite Grat wird an drei Beispielen deutlich: Erstens: In Gmünd fällt ab Samstag die von der Stadt verordnete Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt. Dieser Schritt ist bei den fünf aktiv Infizierten, von denen