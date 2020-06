Voith bis März im Aufwärtstrend

Heidenheim

Der Voith-Konzern hat sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019/2020 in einem sehr herausfordernden Marktumfeld robust entwickelt. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Halbjahresbilanz hervor: Das Geschäftsjahr von Voith beginnt im Oktober – das Geschäftsjahr ist also Ende März zur Hälfte vorbei. Besonders stark ist laut dem Konzern das Geschäft mit den Papiermaschinen gelaufen.

Die im wichtigen Voith-Markt China und dann weltweit grassierende Covid-19-Pandemie habe sich gegen Ende des Berichtszeitraums durch die vielerorts verhängten Kontaktbeschränkungen, beginnende Produktionsunterbrechungen