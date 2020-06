Hochschule für Gestaltung erlebt Ansturm wie nie zuvor

Schwäbisch Gmünd

Ein Studium an der Hochschule für Gestaltung steht bei immer mehr Abiturienten auf dem Wunschzettel: Der Rektor der Hochschule, Professor Ralf Dringenberg, spricht von einer „unglaublichen Bewerberzahl“. Mehr als 460 junge Leute streben einen der Studiengänge der HfG in Schwäbisch Gmünd an. „So viele waren es noch nie, bisher maximal 200 bis 300 Bewerberinnen und Bewerber.“ Für die Hochschule keine leichte Aufgabe, sie muss nun eine Auswahl treffen, „weil wir im höchsten Fall 120 annehmen können“, so Ralf Dringenberg. Damit liege man schon über