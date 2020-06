Viel Aufwand für ein Stück Schulalltag

Schwäbisch Gmünd

Silas Wölz ist sieben Jahre alt und wohnt in Heubach. Am Montag durfte der Erstklässler nach drei Monaten Homeschooling erstmals wieder in seine Klasse. Silas besucht die Breulingschule in Lautern. Von 8.45 bis 10.30 Uhr hat er in dieser Woche täglich zwei Stunden Unterricht. Montags und dienstags fährt ihn sein Papa, an den anderen Tagen ist seine Mama Cosima Wölz dran. Die Woche drauf ist Homeschooling angesagt. Wie die Familie das organisatorisch hinkriegt? „Ohne Kurzarbeit wäre die Betreuung nicht denkbar“, berichtet Cosima Wölz. Sie und ihr Mann arbeiten beide bei Bosch in Gmünd – derzeit im Wechsel.