Lena Kälberer geht, Franziska Rettenmaier kommt

Die Volleyballerinnen der DJK Gmünd sind wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Nachdem zunächst auf Sand trainiert wurde, ging’s nun zurück in die Halle. Die Einheiten leitet derzeit Hannes Bosch alleine – weil der zweite geplante Trainer noch nicht feststeht. „Wir hoffen, dass wir diese Personalie in den kommenden zwei Wochen vollends klären können und dann unser Trainerteam für die neue Saison in der Regionalliga steht“, sagt Abteilungsleiter Klaus-Jürgen Roos.

Bereits fix ist dafür der erste Neuzugang: Franziska Rettenmaier wechselt vom Oberligisten TSV Ellwangen eine Liga höher zur DJK Gmünd. Sie soll