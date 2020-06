Bundesliga – „Klar wollen wir das versuchen“

An diesem Dienstag in Fürth gewinnen, am Sonntag den HSV schlagen und dann beim Saisonfinale in Bielefeld den gemeinsamen Aufstieg feiern. Keiner beim FC Heidenheim wagt es, von diesem Traum zu sprechen. FCH-Keeper Kevin Müller verhehlt allerdings nicht, dass der Ligavierte an seine Chance glaubt. Vor wenigen Tagen erst hat der 29-Jährige seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert.

Herr Müller, haben sie das VfB-Spiel am Sonntag gesehen?

Müller: Ich hab’s gesehen.

Und was haben Sie gedacht?

Müller: Nicht schlecht (schmunzelt).

Ein Punkt fehlt noch zum VfB. In Sachen Torverhältnis pirscht sich der FC Heidenheim auch immer mehr an