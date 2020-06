75 Tonnen pro Jahr – Gärtner aus Alfdorf baut Gras völlig legal an

Landwirtschaft Albrecht Schulz baut auf rund 3,5 Hektar Elefantengras an. Warum er das macht und warum sich sein Schornsteinfeger darüber freut.

Alfdorf

Seit etwa zehn Jahren baut Albrecht Schulz Gras an. Inzwischen auf rund 3,5 Hektar. Ärger mit der Polizei gab es bisher keinen. Denn sein Gras ist legal und nennt sich „Elefantengras“. Sein lokaler Heizöllieferant dagegen dürfte sich ein Loch in den Bauch ärgern. Schließlich heizt Albrecht Schulz mit dem Elefantengras, das lateinisch „Miscanthus“ heißt, und spart im Haus und seiner Gärtnerei damit jährlich an die 30 000 Liter Heizöl.

Eigentlich, sagt Albrecht, sollte man das Elefantengras weder Elefantengras noch Chinagras nennen. Obwohl die Ahnenpflanze wohl tatsächlich