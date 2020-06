Mit Stöckelschuhen auf den Rosenstein

Bergwacht „Einer der größten Fehler ist falsches Schuhwerk“: Was die Bergretter das Jahr über auf Trab hält – und warum Heubach einer der „Hotspots“ ist.

Heubach

Zwei Einsätze an einem Tag, ein tödlich Verunglückter: Der 3. Juni war für die Gmünder Bergwachtler kein normaler Tag. Am Nachmittag mussten sie eine verletzte Frau auf dem Rosenstein bergen, wenige Stunden später konnte ein Wanderer am Scheuelberg nur noch tot geborgen werden.

Zufällige Häufung oder Tendenz? „In Baden-Württemberg gehen die Einsatzzahlen stark nach oben“, erzählt Markus Becker, der Pressesprecher der Gmünder Bergwacht, in Gmünd seien sich aber noch auf dem gewohnten Niveau.

Doch dieser Sommer könnte sehr arbeitsreich werden für die Bergretter, die immer dann zum Einsatz kommen, wenn das Gelände