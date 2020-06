Ricarda Lang will für Grüne in den Bundestag

Schwäbisch Gmünd. Sie ist 26 Jahre jung. Lebt in Nürtingen. Kennt Gmünd aber gut. Denn ihr Vater, der Künstler Eckhart Dietz, hat hier über Jahrzehnte gelebt und gewirkt. Nun will seine Tochter, Ricarda Lang, den Wahlkreis Backnang – Schwäbisch Gmünd im Bundestag vertreten. Am Dienstag stellte sie sich in der GT-Redaktion vor.

Am Anfang war das „so ein Gefühl“. Dass die Lebensgrundlagen schwinden, zerstört werden. Dies zu verhindern, da wollte Ricarda Lang nicht nur zuschauen, sondern aktiv mithelfen. Sie trat den Grünen bei. Als 18-Jährige. Heute, seit November 2019,