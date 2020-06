Anfeindungen sind für ihn bis heute kein Thema

Schwäbisch Gmünd

Toleranz in der Gesellschaft steht für ihn ganz oben auf der Liste der Tugenden: Dr. Jean-Hilaire Nyimi-Vita, Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd-Mitte, wird in diesen Tagen immer wieder zum Tod von George Floyd in den USA befragt, zu den Auswirkungen und den weltweiten Protesten. „So etwas kann man nicht gleichgültig ansehen, das hat mich tief berührt“, sagt er und hat „immer wieder das aus dem Fernsehen bekannte Bild vor Augen, wie der Polizist fast neun Minuten auf George Floyd kniet.“ Da stimmt doch etwas nicht, habe er sich gedacht, als er die Bilder zum ersten Mal gesehen hat.