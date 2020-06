Sanogo, Sissoko und Anedda bei der SG Bettringen

Mohamed Sanogo, Mady Sissoko und Patrick Anedda sind drei weitere Neuzugänge, mit denen Fußball-Bezirksligist SG Bettringen seine interne Kaderplanung für die neue Saison nach eigenen Angaben abschließt.

Neu am Strümpfelbach ist Mohamed Sanogo (22). Aus Mali stammend und in der U19 der Normannia ausgebildet, war er zuletzt im Verbandsliga-Kader der Aktiven im Schwerzer, kam aber aufgrund einen Innen- und Kreuzbandrisses in den vergangenen beiden Jahren zu keinem Pflichtspieleinsatz. „Ich wohne auf dem Hardt und da war es eine leichte Entscheidung, mich der SG Bettringen anzuschließen. Ich freue mich sehr, dass ich mit Mady Sissoko