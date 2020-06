TSB-Handballer sind wieder im Training

Auftakt unter erschwerten Bedingungen: Nach drei Monaten Zwangspause starteten die Oberliga-Handballer des TSB Gmünd am Montagabend im Squash & Fit in Waldstetten mit der Vorbereitung auf die neue Saison.

Trainer Dragos Oprea: „Ich freue mich sehr, dass wir losstarten können, trotz der schwierigen Trainingssituation. Jeder Trainer muss derzeit damit klar kommen, deshalb will ich nicht jammern. Ich freue mich, dass alle Spieler gesund sind und ich mit der gesamten Mannschaft in die Vorbereitung starten kann.“ Viele Spieler haben in der handballfreien Zeit zuhause im Kraft- und Ausdauerbereich gearbeitet. „Das ist sichtbar