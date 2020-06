Steffi Wanner feiert den Gesamtsieg

Leichtathletik Laufteam Elke ist beim virtuellen Frauenlauf sehr erfolgreich. Zehn Läuferinnen am Start.

Aktiv auf der Strecke sind die Frauen des Laufteams Elke in diesen Wochen bei verschiedenen virtuellen Läufen, die aufgrund der Corona-Pandemie derzeit angeboten werden.

Dieses Mal ging es um „Mein Frauenlauf“ mit einem Veranstalter aus Österreich, der Frauen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich zum Laufen und Walken aufforderte. Die Distanzen konnten unter 5, 10, 15 und 21,1 km ausgewählt werden, ebenso der Wettkampfort und die Startzeit. Sogar eine virtuelle Siegerehrung fand statt.

Vom Laufteam Elke waren zehn Läuferinnen am Start. Am Samstag in der Früh wurde die Radtrasse Straßdorf als „Rennstrecke“ ausgesucht