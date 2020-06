Unterm Salvator sollen etwa 40 neue Wohnungen entstehen

Schwäbisch Gmünd

Der Schorndorfer Investor Gerald Feig will in und um die Villa Salvator am Nepperberg eine Anlage mit etwa 40 Wohnungen bauen. Das Projekt mit einem Volumen von 18,6 Millionen Euro, nach Feigs Worten eine „völlig neue Wohnkultur“, stellte der Schorndorfer am Mittwoch Gmünds Stadträten vor. Die Villa Salvator, einst ein Pflegeheim, habe er im September 2019 gekauft. Feig kannte dieses, denn dort habe seine Tante 16 Jahre lang gelebt. Habe früher die Familie die Lücke in der Altersversorgung geschlossen, drohe älteren Menschen heute Einsamkeit und Ausgrenzung, erläuterte Feig