Die „Einkaufsfreude“ und „Erotik“ fehlen

Schwäbisch Gmünd. Von den aktuell 17 Corona-Infizierten im Ostalbkreis leben acht in Schwäbisch Gmünd, gibt Bürgermeister Dr. Joachim Bläse am Mittwoch im Gemeinderat bekannt. Acht Fälle bei 62 000 Einwohnern – da werde sich mancher fragen, warum es die Corona-Verordnungen noch braucht. Aber „das Ganze hört dann auf, witzig zu sein“, wenn es Fälle in Einrichtungen gebe – wie jüngst in zwei Gmünder Kindertagesstätten und in zwei Schulen. Die Fallzahl sei „natürlich verschwindend gering“, erklärt der Bürgermeister. Doch jeder sollte sich bewusst machen, dass sich das auch wieder ändern könne.