Schlechte Karten für Parksünder

Mögglingen

Notorische Falschparker sollten künftig ein gutes Augenmerk auf Verkehrszeichen in der Ortsmitte Mögglingens haben. Wer dennoch sein Fahrzeug verbotenerweise abstellt, dem droht Bußgeld. Gemeinsam mit der Nachbargemeinde Böbingen will man einen Gemeindevollzugsbeamten auf die Parksünder loslassen. Dessen „Dienstherr“ wird zwar Böbingen sein, aber er wird auch für Mögglingen „entliehen“, wie es Bürgermeister Adrian Schlenker in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch beschrieb. Der geschätzte Aufwand für die Erstausstattung des Parkraumüberwachers liegt bei rund 3700 Euro.

Vor allem der ruhende Verkehr