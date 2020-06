Ex-Aalener als Stolperstein?

Auf ihn ist derzeit fast immer Verlass: Joel Pohjanpalo trifft und trifft und trifft. Der Torjäger des Hamburger SV hat seit dem Neustart in sieben Partien sechs Treffer erzielt. Damit ist der 25-jährige Finne der große Hoffnungsträger der Norddeutschen im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Und am Sonntag will er nachlegen: im Topspiel beim Verfolger 1. FC Heidenheim. Anpfiff: 15.30 Uhr.

Joel Pohjanpalo, da war doch was ... Ja, der Name ist vielen auf der Ostalb noch ein Begriff. Und das aus gutem Grund: Im September 2013 lotse ihn der damalige Sportdirektor Markus Schupp als Leihspieler zum VfR Aalen. Pohjanpalo war gerade einmal 18 Jahre