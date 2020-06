Biker beherrschen ihr Arbeitsgerät

Es sind zwei Neuzugänge, die die Konkurrenz in Staunen versetzt haben. Der TSV Essingen hat den Kapitän und Vizekapitän der Stuttgarter Kickers verpflichtet: Patrick Auracher (30) und Tobias Feisthammel (32) sind zwei Abwehrspieler, die für die Verbandsliga außerordentliche Qualitäten mitbringen. Für Tobias Feisthammel kommt es in Essingen zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Patrick Funk. Die beiden haben beim VfB Stuttgart zusammengespielt. Und sie waren auch schon Gegner in der 2. Bundesliga, als Feisthammel für Alemannia Aachen und Funk für den FC St. Pauli spielte.

Dem Kickers-Urgestein Patrick Auracher fällt der Abschied