Rundfahrt über kaputte Straßen

Schwäbisch Gmünd. Der Biker-Union-Stammtisch Schwäbisch Gmünd will auch in diesem Jahr eine Bitumen- und Straßenzustandsrally durch den Ostalbkreis durchführen. Aufgrund der Corona-Pandemie allerdings in kleinerem Rahmen und unter Einhaltung der aktuell in Baden-Württemberg geltenden Corona-Verordnungen. Das gab der Verein nun bekannt.

Auch die Route steht bereits fest: Bernhard Feifel, der Vorsitzende des Gmünder Biker-Unions-Stammtischs hatte die vergangenen Wochen dafür genutzt, um eine Route für die Rally zusammenzustellen. Hierzu dienten ihm auch Hinweise über schlechte Straßen,