Wie jetzt geheiratet werden kann

Schwäbisch Gmünd. Seit Juni ist eine Heirat im Peter-Parler-Saal des Congress-Centrums Stadtgarten möglich. Interessant sei dieser Raum vor allem für große Hochzeitsgesellschaften, teilt die Gmünder Stadtverwaltung mit, da auch unter Einhaltung der momentan geltenden Abstands- und Hygieneregelungen 130 Personen an der Trauung teilnehmen können. Die Saalmiete für die Nutzung des Trauraums beträgt 250 Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Hochzeiten können an jedem Werktag während der Öffnungszeiten des Standesamtes stattfinden und zusätzlich an Freitagnachmittagen und an Samstagen.