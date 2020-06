Ein Garten, vor dem Passanten und Radfahrer stehen bleiben

Aalen-Nesslau

Ein Garten darf nie Arbeit sein. Mit dieser Grundeinstellung hat Alexandra Haag ein Paradies rund ums Haus geschaffen. „Jedes Jahr nehmen wir uns ein neues Projekt vor“, sagt die Freizeitgärtnerin und Ehemann Marcus Haag steht ihr dabei zur Seite. Immer mehr wird der Garten so zum Park, was nicht allein an der Grundstücksgröße liegt. Zu den 1500 Quadratmetern rund ums ehemalige Bauernhaus samt Scheune kommt eine angrenzende 6000 Quadratmeter große Streuobstwiese. Ein großer Tummelplatz für Ideen also.

Das Ehepaar betreibt ein Optikergeschäft und ist „in der Freizeit jede Minute draußen“, so Alexandra