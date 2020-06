Ziel: Kunden in die Stadt locken

Schwäbisch Gmünd

Ob es nun an der Maskenpflicht liegt, an der Angst vor dem Corona-Virus oder an Sparzwängen wegen Kurzarbeit: Viele Gmünder Einzelhändler verzeichnen Umsatzeinbußen. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse sprach im Gemeinderat gar von einem Minus von rund 70 Prozent. Simone Klaus sind geringere Zahlen bekannt, doch auch die Geschäftsführerin des Handels- und Gewerbevereins (HGV) weiß, dass es manche Händler derzeit hart trifft. Im Interview spricht die 49-Jährige über deren Sorgen, über die Maskenpflicht und über Zukunftsvisionen.

Wie ist die Situation derzeit im Gmünder Einzelhandel?

Simone Klaus: Ich sehe die