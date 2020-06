Alarmstufe Rot in der Veranstaltungsbranche

„Night of Light“ Diese Aktionen starten Veranstaltungstechniker am Montagabend, 22. Juni, im Gmünder Raum.

Schwäbisch Gmünd. Alarmstufe Rot für Veranstaltungstechniker: Die Corona-Bestimmungen kommen einem Berufsverbot gleich, sagt Rolf Hirschauer von RH-Audio Veranstaltungstechnik in Iggingen. Während es für die Fixkosten der Unternehmen Soforthilfen gibt, fehlen Selbstständigen wie ihm das Geld für den Lebensunterhalt. Um auf diese Situation aufmerksam zu machen, hat Tom Koperek, Vorstand der Veranstaltungstechnik-Dienstleistung in Essen, für diesen Montag die bundesweite „Night of Light“ initiiert. Im Gmünder Raum machen einige Firmen mit und strahlen Bauwerke rot an – als leuchtende