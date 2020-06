Ein Kommunalpolitiker aus Leidenschaft

Jubiläum Bürgermeister-Stellvertreter Erich Pommerenke feiert an diesem Montag seinen 75. Geburtstag.

Spraitbach. Was fällt ihm ein, wenn er an die Zukunft denkt? Bei seiner Antwort auf diese Frage hat Erich Pommerenke vor allem Spraitbach im Visier. Der Kommunalpolitiker aus Leidenschaft, der sich seit 45 Jahren im Gemeinderat engagiert und während der monatelangen Krankheit von Bürgermeister Ulrich Baum im Team mit Sarah Heide und Stefan Mord die Geschicke des Orts lenkte, feiert an diesem Montag seinen 75. Geburtstag.

Mit einer Wunschliste, die zu ihm passt: „Dass wir die Ortsmitte abschließen als zentrales Thema und dass es uns gelingt, dort die Begegnung aller Generationen zu fördern“, sagt er und denkt