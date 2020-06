Johannes als Spielmacher für Jesus

Gottesdienst Beim Patrozinium in der Johanniskirche sind alle Plätze vergeben. Dekan Robert Kloker berichtet von einem Einbruch in das Gotteshaus. Es wurden Spendengelder gestohlen.

Schwäbisch Gmünd

Das Hochfest der Geburt von Johannes dem Täufer begeht die katholische Kirche zwar stets am 24. Juni, doch das Patrozinium wurde schon Sonntag in der Johanniskirche im Kreis der Gemeinde gefeiert und gleichzeitig per Livestream in die Wohnungen gesendet.

Von zwei Ministranten begleitet, mit Mesnerin und den beiden zwei Kantoren Dominik und Sebastian Tobias zog Dekan Robert Kloker durch den Mittelgang zum Altarraum der Johanniskirche. Robert Kloker begrüßte erfreut die über 60 Besucher, die mit Coronaabstand in der Kirche Platz genommen hatten.

Im Mittelpunkt der Feier Johannes, das späte Kind