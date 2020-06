Mario Walter feiert wieder Turniersiege

Reiten „Horse classics RE-Start“ in Killingen am Wochenende auch ohne Zuschauer ein Erfolg. Franziska Mattmann überzeugt ebenso und landet auf Rang drei.

Zufriedene Gesichter gab es bei allen Beteiligten nach Beendigung der letzten Prüfung beim „Horse classics RE-Start“ in Killingen. Der Neustart in die Turniersaison 2020 für Profis und Amateure war ein voller Erfolg.

Sechs Pferdesportveranstaltungen hatte es am vergangenen Wochenende in ganz Baden-Württemberg gegeben, eine davon in Ellwangen-Killingen - als reines Springturnier ausgeschrieben auf der Reitanlage der Familie Walter. „Die Zusage der Stadt Ellwangen kam sofort, nachdem die Lockerungen der Corona-Sportverordnung dies hergaben, hierfür meinen herzlichen Dank“, lobte Turnierorganisator Mario