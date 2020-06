Corona-Ampel gegen die Corona-Krise

Schwäbisch Gmünd. Die Stadt Gmünd stellt die für 2020 geplanten Investitionen auf den Prüfstand. Ursache dafür ist die Corona-Krise. Der im März verabschiedete Etat 2020 sieht bislang Investitionen von 46 Millionen Euro vor. Sie fließen im Wesentlichen in Bildung und Betreuung, in die Sanierung von Straßen, Plätzen und Brücken, in Stadtsanierung und in den Ausbau der Breitbandinfrastruktur.

Der Blick auf die Investitionen und die Frage, welche dringlich sind und welche zurückgestellt werden können, ist erforderlich, weil die Stadt der Corona-Pandemie wegen mit etwa 30 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen rechnet. Allerdings ist