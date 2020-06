Großbaustelle passt bei Zeit und Kosten

Schwäbisch Gmünd

Voraussichtlich Anfang Juli markiert der Umzug der Gewerblichen Schule den Abschluss des ersten Abschnitts in der Generalsanierung am Kreisberufsschulzentrum auf dem Hardt. Am Montag besichtigten die Mitglieder des Kreistagsausschusses für Bildung und Finanzen die Baustelle.

Im Plan

Die Kommunalpolitiker waren sehr erfreut, eine Baustelle zu sehen, die sowohl von den Kosten als auch vom Zeitablauf her im Plan liegt. Insgesamt sind rund 30 Millionen Euro für die Generalsanierung des Schulkomplexes veranschlagt.

Jonas Lünz vom mit der Sanierung beauftragten Rottweiler Büro ktl sowie Corina Stephan, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin