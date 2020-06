„Night of Light“ macht die Not der Veranstalter sichtbar

Schwäbisch Gmünd

Veranstalter haben’s zurzeit nicht einfach. „Die Krise hat uns schwer erwischt“, sagt Chris Kittel, einer der Inhaber des Gmünder Veranstaltungsbetriebs Mixtown. „Wir waren die Ersten, die aus dem Geschäft raus waren, und sind die Letzten, die wieder drin sind.“ Trotz der schwierigen Situation geht es Kittel nicht darum, Lockerungen zu erzwingen, sondern er will auf die Lage der Veranstalter aufmerksam machen.

Um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, leuchtete das Forum Gold und Silber in der Ledergasse am Montagabend in Gmünd in Rot. Dies hat zwei Gründe: „Einerseits,