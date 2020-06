Anwohner fürchten vor allem den Parksuchverkehr

Schwäbisch Gmünd

Der Entsorgungslaster der GOA bleibt in der Saarstraße stecken, Anwohner im Siechenbergweg können nach der Rückkehr vom Büro nur unter erschwerten Bedingungen zurück in die Garage. Solche Szenarien befürchten Bürger rund um das Fehrle-Areal, falls es in der aktuell bekannten Form bebaut werden sollte.

Bewohner der Saarstraße, des Siechenbergwegs, aus der Schwerzerallee und Goethestraße haben sich getroffen, um „Verbesserungen zu erzielen“, wie Heike Schaden sagt. Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann Udo Schaden, Silke Kuhn und Thorsten Kuhnle ein Infopapier verfasst, das in diesen Tagen in vielen Briefkästen