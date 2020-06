Das einsame Rennen der Favoritin

Elisabeth Brandau schaut auf ihr Handy, „Live-Standort teilen“, sagt sie leise. Dann packt sie das Gerät, das ihr Rennen aufzeichnen soll, in die Trikottasche und geht an den Start: ganz allein. Die Profi-Mountainbikerin ist in dieser Woche in Heubach die Marathon-Runde der „Corona-Challenge“ gefahren. Und die deutsche Olympia-Kandidatin hat eine neue Bestzeit hingelegt: 84 Kilometer in 3:47:20 Stunden. Ein Interview.

Keine Zuschauer, keine Konkurrenten und ganz ohne Wegweisung, Trassierbänder, Streckenposten: Wie sind Sie auf der Strecke zurechtgekommen?

Die erste Runde war ein bisschen zäh, da habe ich mich zweimal