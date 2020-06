Vom Gügling direkt nach Bargau

Stadtentwicklung Räte diskutieren an diesem Mittwoch die Anbindung des Gewerbegebiets an die Ortsumgehung.

Schwäbisch Gmünd. Die Stadtverwaltung will das Gewerbegebiet Gügling an die Ortsumgehung Bargau anbinden. Ein Hintergrund für das Vorhaben: Das Gewerbegebiet wird im nordöstlichen Bereich erweitert. Dazu muss innerhalb des jetzigen Gewerbegebiets die Lise-Meitner-Straße ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang hat die Verwaltung die Fortführung dieser Straße bis zur Bargauer Ortsumgehung geprüft.

Für die Stadt hat ein externes Büro drei Varianten entworfen, wie diese Anbindung des Güglings an die Ortsumgehung Bargaus erfolgen könnte. Die erste Variante verläuft südlich des Solarparks Gügling. Für diese Variante müsste eine Gasleitung