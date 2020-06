Landkreis steigt in Kindertagespflege ein

Aalen. Der Landkreis wird ab 2021 wieder in die Kindertagespflege einsteigen. Das haben die Kreistagsausschüsse für Soziales und Gesundheit sowie der Jugendhilfeausschuss in einer gemeinsamen Sitzung am Dienstag beschlossen. Hintergrund dafür ist, dass die klassische Kindertagespflege einen Umfang angenommen hat, den der Verein PATE nicht mehr bewältigen kann. So dessen Vorsitzende Uta-Maria Steybe. Im Jahr 2006, als der Verein die Sache in die Hand genommen hatte, waren 81 Kinder in der Tagespflege. Heute seien es über 800, schickte Landrat Klaus Pavel voraus.

Uta-Maria Steybe sagte, ein kleiner Verein mit einem ehrenamtlichen Vorstand