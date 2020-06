Schnelles Internet und Lärmschutz sollen kommen

Ortschaftsrat In Straßdorf werden Sanierungsmaßnahmen zur Lärmreduzierung an der Einhornstraße gefordert.

Gmünd-Straßdorf. Noch bis zu vier Jahre Geduld müssen die Straßdorfer aufbringen, bis auch sie an nahezu jedem Haus Glasfaser verlegt bekommen. Der Wirtschaftsbeauftragte der Stadt Gmünd, Alexander Groll, informierte am Dienstagabend über den gestellten Antrag für eine 90-Prozent-Förderung des Bundes, damit die unterversorgten Bereiche im Stadtgebiet und den Teilorten, sogenannte „weiße Flecken“, mit schnellem Internet versorgt werden können. Priorität haben Schulen und Gewerbegebiete, dann Privathäuser. Die Stadt erstelle eine Planung, die in allen Stadtteilen vorgestellt