Mehrkosten für die Halle muss die Stadt selbst tragen

Heubach-Lautern

Ist eine schwarze Blech-Außenfassade gegenüber einem Kindergarten vertretbar? Mit der Frage beschäftigte sich der Gemeinderat der Stadt Heubach in Zusammenhang mit weiteren Vergaben für die Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle in Lautern. Zu einer Entscheidung kam es nicht. Das Gremium will sich kommende Woche gemeinsam mit dem Ortschaftsrat zur Beratung an der Baustelle treffen.

Schon in der Bürgerfragestunde kam die Anregung, die Fassadengestaltung nochmal zu überdenken, die Kinder des dortigen Kindergartens nicht vor einer schwarzen Wand spielen zu lassen. „Holz wäre schöner“, meinte Stadtrat Martin