Die Kocherhalbinsel hat treue Paten

Heimatluscht Naturschutzwart Josef Abele und seine Enkelin Miriam betreuen seit 15 Jahren das Gebiet zwischen Kocher und Kocheraltarm mitten in Wasseralfingen. Was sie bewirkt haben.

Aalen-Wasseralfingen

Ekeln Sie sich vor Mehlwürmern?“ fragt Josef Abele bei unserem ersten Zusammentreffen in seinem Garten im Wohngebiet „Am Schimmelberg“. Etwas verdutzt verneine ich – und schon holt der 78-Jährige ein Plastikdöschen aus seiner Jackentasche. Darin wimmelt es nur so von Lebendfutter. Josef Abele legt sich einen Mehlwurm in die ausgestreckte Handinnenfläche. Und schon kommen die Vögel überall aus dem Garten angeflogen, um dem Hausherrn aus der Hand zu fressen.

„Seit meiner Kindheit habe ich mit Tieren zu tun, seit 20 Jahren bin ich Naturschutzwart“, erzählt