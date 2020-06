Kita Brücke ist wieder geöffnet

Schwäbisch Gmünd. Die Kindertagesstätte Brücke in der Gmünder Weststadt ist von diesem Freitag an wieder geöffnet. Die Kita Topolino hingegen bleibt bis zum Donnerstag, 2 Juli, geschlossen. Darüber informierte der evangelische Kirchenpfleger Eberhard Schmid am Donnerstag im GT-Gespräch. Beide Kindertagesstätten sind in evangelischer Trägerschaft.

Die Kita Topolino war geschlossen worden, nachdem ein dreijähriges Kind positiv auf Covid-19 getestet worden war. Da die Mutter des dreijährigen Kindes als Erzieherin in der Brücke arbeitet, ist auch diese Kita vorsorglich geschlossen worden.