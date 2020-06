Einmal die Essinger Heimat umrunden

Essingen

Kaum zu glauben: Essingen ist größer als Ludwigsburg – zumindest was die Fläche betrifft. Die Remsgemeinde erstreckt sich über 5850 Hektar, die Residenzstadt dagegen „nur“ über 4335 Hektar. So zumindest ist es in Wikipedia nachzulesen.

Fünf lauffreudige Essinger haben jetzt die Wanderstiefel geschnürt und ihre Heimatgemeinde entlang der Gemarkungsgrenzen umrundet. 15 Stunden reine Gehzeit benötigten sie für die rund 60 Kilometer.

Wie kam es zu dieser Idee? Die Gruppe traf sich bereits im Februar, um den Panoramaweg rund um Aalen zu absolvieren. Warum nicht auch solch eine Tour um Essingen herum planen? Das