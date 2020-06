Haushalt ohne große Investitionen

Lorch

Mit Einigkeit begann die zweite Lesung des Haushaltsentwurfs für 2020 am Donnerstagabend in der Waldhäuser Remstalhalle. Alle Vorsitzenden der drei Fraktionen des Gemeinderates betonten, dass man in einer besonderen Situation stecke. Zum einen, weil die Beratungen zum Haushalt bis jetzt andauern, was dem Ausfall des langjährigen Kämmerers geschuldet war. Zum anderen wegen Corona. Die Pandemie „wird für die kommenden Jahre erheblichen Einfluss auf unsere finanziellen Ressourcen haben“, sagte zum Beispiel Dr. Dietmar Hermann. Der CDU-Fraktionsvorsitzende folgerte: „Es stehen ungewisse Zeiten vor uns.“ Deswegen