Opernfestspiele bieten Alternativprogramm

Für vier Juli-Wochenenden hat das Team der Opernfestpiele Heidenheim um Festspieldirektor Marcus Bosch ein Programm entwickelt, das, inklusive Ausarbeitung eines Hygienekonzeptes, zumindest ein wenig Festival-Atmosphäre zurückbringt. Wie in den Anfängen ab dem Jahre 1964 werden Klappstühle im Rittersaal von Schloss Hellenstein aufgestellt, und die Besucher können knapp einstündigen „Schloss-Serenaden“ lauschen. An den vier Samstagabenden (4./11./18./25.7.) spielen instrumentale und vokale Kammerensembles mit Musikerinnen und Musiker der Festspiele; Höhepunkt sind die Auftritte des Orchesters der OH! Cappella Aquileia unter