Axel Nagel im Park der Villa Stützel

Der Schwäbisch Gmünder Singer und Songwriter Axel Nagel gibt am Samstag, 4. Juli, 20.30 Uhr, ein Solokonzert im Park der Villa Stützel in Aalen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Wintergarten statt. In Ostwürttemberg ist Axel Nagel längst bekannt: als ein ewig forschender und leidenschaftlicher Musiker. Nagel ist ein unverzichtbares Mitglied des Galgenberg Vereins (Galgenberg Festival), von den Bands Opportunity, Tightrope, The Marvels und ist auch desöfteren auf der Bühne des Theaters der Stadt Aalen zu sehen.

Nagel ist seit rund drei Jahren mit seinem Solo-Programm auf deutschen Bühnen unterwegs – und klingt wie