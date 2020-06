Tägliche Freude beim Blick auf die Wasserflächen

Serie „Unser Garten – so schön wie nie“. Ingrid Pfeiffer freut sich über die Seerosen. Über Jahrzehnte hinweg hat sie sich ihren Traum realisiert

Aalen

Essen mit Seeblick: da kommt Urlaubsstimmung auf. Ingrid Pfeiffer aus Aalen muss dazu nicht einmal wegfahren, sie kann das zuhause genießen. Sie freut sich täglich über den Blick vom Esstisch auf die kleine „Drei-Seen-Landschaft“ in ihrem Garten. Den Traum hat sie sich über Jahrzehnte geschaffen. „Alles selbst gemacht, ohne Gärtner“, sagt Ingrid Pfeiffer, die in ihrem Hobby „eine unerschöpfliche Quelle der Freude und Kreativität“ sieht. Das sei gerade jetzt in Coronazeiten ganz besonders wertvoll.

Und so begann die Gartenfreude: 1971 hat Ingrid Pfeiffer mit ihrer Familie das Haus in Aalen bezogen.