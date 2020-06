Was Berliner von Schwaben lernen

Schwäbisch Gmünd

Kehrwoch isch immer“, hat sich Ernestine Schwätzle als Motto an ihre blaugeblümte Kittelschürze geheftet. Nur logisch also, dass sie nach dem Corona-Lockdown als erste wieder eine Stadtführung anbieten darf. Am Samstagnachmittag war es soweit: Nach rund zwei Monaten führte Gästeführerin Angela Rosskopf, als Putzfrau der 1970er-Jahre kostümiert, wieder eine Gruppe durch die Gmünder Stadtgeschichte, besser gesagt durch den Gmünder Schilderwald. Denn das Ziel ihrer Kehrwoche waren die vielen Schilder, die in Gmünd auf Geschichtliches hinweisen, informieren und Orientierung geben oder für Ordnung sorgen. Ein überaus