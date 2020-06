Neue Einsatz-Rucksäcke für Krisensituationen

Schwäbisch Gmünd. Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Gmünd benötigte neue Einsatz-Rucksäcke. Deshalb haben Mitglieder des Lions-Clubs Limes Ostalb diese gespendet. Lions-Präsident Peter Stütz übergab am Freitag die Spende an Gmünds DRK-Präsidenten Dr. Joachim Bläse, an KIT-Leiter Benno Schneider und an DRK-Geschäftsführer Steffen Alt.

Das KIT ist ein mobiler Dienst für Menschen, die nach einem Notfallereignis unter starken seelischen Belastungen leiden oder unter akutem psychischen Schock stehen, zwar nicht medizinisch-körperlich versorgt werden müssen, aber völlig überfordert sind.

Für diese