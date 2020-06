Keine Chance für Tempo-30-Zone

Waldstetten. Ob es nicht in der Waldstetter Hauptstraße eine Tempo-30-Regelung geben könne, wie sie nun die Stadt Heubach für ihre Hauptstraße bekommen hat. Das wollte ein Besucher in der Bürgerfragestunde des Waldstetter Gemeinderats am Donnerstagabend wissen. Auf der Hauptstraße werde insbesondere auf der langen Geraden gerne zu schnell gefahren. Zudem sei es angesichts rücksichtsloser Autofahrer schwierig, aus dem Parkplatz am „nah und gut“ direkt nach dem Kreisel herauszukommen.

Bürgermeister Michael Rembold machte keine Hoffnungen auf eine 30er-Zone in der Hauptstraße. Es müssten mehr als 8000 Fahrzeuge pro Tag eine