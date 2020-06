Leidenschaft fürs Evangelium

Schwäbisch Gmünd

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie, „soll und muss ein Kirchenpatrozinium gebührend gefeiert werden“, merkte Dekan Robert Kloker am Sonntag in der St.-Peter-und-Paul-Kirche auf dem Hard zu Beginn des Gottesdienstes zum Patrozinium an. Durch den Mindestabstand wirke die Kirche „gut gefüllt“.

In seiner Lesung erinnerte Pastoralreferent Romanus Kreilinger an die Namensgeber der Kirche, die Apostel Petrus und Paulus, die „die gemeinsame Leidenschaft zum Evangelium verband“. Der Pastoralreferent sprach von den Wegen des Lebens, die „den Menschen aufgezeigt werden“, wichtig dabei