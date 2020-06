Stadträte wollen mehr Grün

Schwäbisch Gmünd. Die Fraktionen CDU, SPD und Linke im Gemeinderat wollen mehr Bäume. Die CDU-Fraktion beantragt ein Aufforstungsprogramm. Für jedes neugeborene Kind sollen in der Stadt zehn Bäume gepflanzt werden. Für das Programm sollen Sponsoren gesucht werden. Die SPD-Fraktion will, dass Gmünd an der Aktion des Landes „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ teilnimmt. Ziel seien 30 000 neue Bäume auf Gmünder Gemarkung, vor allem auch dort, wo in den vergangenen Jahren Bäume verloren gegangen seien. Die SPD-Fraktion nennt die Klarenbergstraße und die Innenstadt. Die Sozialdemokraten wollen dafür 20 000 Euro im städtischen